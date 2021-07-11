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السودان.. 4 قتلى بانفجار عبوتين ناسفتين في ناد رياضي

السودان انفجار نادي رياضي

السودان.. 4 قتلى بانفجار عبوتين ناسفتين في ناد رياضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أفادت وسائل إعلام سودانية مساء السبت بمقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين جراء إلقاء مجهولين عبوتين ناسفتين على رواد ناد رياضي في بورتسودان.

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إلى هذا، نقلت صحيفة (السوداني) عن شهود عيان قولهم إن الحادث وقع بعد أن "قذف مجهولون يستقلون دراجة بخارية عبوتين ناسفتين على رواد نادي الأمير الرياضي بسوق سلبونا ببورتسودان، وقتل على إثرها ثلاثة أشخاص".

كما أضافت أنه "أثناء هروب الجناة أطلقوا الرصاص على امرأة، في وسط حي سلبونا المحاذي لشاطىء البحر الأحمر بالبر الشرقي لبورتسودان، ما أدى إلى مقتلها أيضا.

وأوضح شهود العيان، أن شباب الحي تمكنوا من تعطيل الدراجة البخارية التي كان يستقلها الجناة الثلاثة وفر منهم اثنين، بينما أمسكوا بأحدهم.

ولم تكشف السلطات السودانية عن الدوافع وراء ارتكاب هذه الجريمة حتى الآن.

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