الخرطوم: اتخذنا تدابير قللت من آثار الملء الثاني

بعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، قال مسؤول بوزارة الري السودانية للعربية، اليوم الاثنين، إن التدابير التي اتخذها السودان، قللت من آثار الملء الثاني.

وأشار إلى أن إثيوبيا عجزت عن حجز كمية المياه التي أعلنتها سابقا.

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إلى هذا، قال وزير إثيوبي اليوم الاثنين، إن بلاده أكملت مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، وذلك في خطوة أثارت غضب مصر بالفعل.

اكتمال الملء الثاني

وأوضح سيليشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، اليوم الاثنين، "اكتمل الملء الثاني لسد النهضة والمياه تتدفق".

وأضاف على تويتر "هذا يعني أن لدينا الآن كميات المياه الضرورية لتشغيل التوربينين".

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية إن الملء الثاني لسد النهضة "سيكتمل في غضون بضع دقائق".

مصر رفضت الخطوة

في المقابل، أعلنت مصر أنها تلقت إخطارا رسميا من إثيوبيا بأنها بدأت ملء خزان السد للمرة الثانية وأكدت القاهرة أنها ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة.

وترى مصر أن السد يمثل خطرا جسيما على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. كما أبدى السودان قلقه من مدى سلامة السد وأثره على السدود ومحطات المياه لديه.

ولم تحقق جهود دبلوماسية مستمرة منذ فترة طويلة نجاحا في تسوية النزاع بين الدول الثلاث.