.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الخرطوم: اتخذنا تدابير قللت من آثار الملء الثاني

سد النهضة
سد النهضة

الخرطوم: اتخذنا تدابير قللت من آثار الملء الثاني

وزارة الري السودانية: إثيوبيا عجزت عن حجز كمية المياه التي أعلنتها سابقا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، قال مسؤول بوزارة الري السودانية للعربية، اليوم الاثنين، إن التدابير التي اتخذها السودان، قللت من آثار الملء الثاني.

وأشار إلى أن إثيوبيا عجزت عن حجز كمية المياه التي أعلنتها سابقا.

إيران: لن نفاوض على ما هو أبعد من النووي إيران إيران: لن نفاوض على ما هو أبعد من النووي

إلى هذا، قال وزير إثيوبي اليوم الاثنين، إن بلاده أكملت مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، وذلك في خطوة أثارت غضب مصر بالفعل.

اكتمال الملء الثاني

وأوضح سيليشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، اليوم الاثنين، "اكتمل الملء الثاني لسد النهضة والمياه تتدفق".

وأضاف على تويتر "هذا يعني أن لدينا الآن كميات المياه الضرورية لتشغيل التوربينين".

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية إن الملء الثاني لسد النهضة "سيكتمل في غضون بضع دقائق".

سد النهضة
سد النهضة

مصر رفضت الخطوة

في المقابل، أعلنت مصر أنها تلقت إخطارا رسميا من إثيوبيا بأنها بدأت ملء خزان السد للمرة الثانية وأكدت القاهرة أنها ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة.

وترى مصر أن السد يمثل خطرا جسيما على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. كما أبدى السودان قلقه من مدى سلامة السد وأثره على السدود ومحطات المياه لديه.

ولم تحقق جهود دبلوماسية مستمرة منذ فترة طويلة نجاحا في تسوية النزاع بين الدول الثلاث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت
فيديو.. إنقاذ عجوز بأعجوبة من تحت عجلات قطار في الهند فيديو.. إنقاذ عجوز بأعجوبة من تحت عجلات قطار في الهند
الأكثر قراءة
غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز
جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها
حلا شيحة ترد غاضبة على والدها: مصدومة منك.. وزوجي لم يختطفني حلا شيحة ترد غاضبة على والدها: مصدومة منك.. وزوجي لم يختطفني
أحدث صور لسد النهضة.. إلى أين وصل الملء الثاني؟ أحدث صور لسد النهضة.. إلى أين وصل الملء الثاني؟
فيديو يفطر القلوب.. طفلة ليبية تصارع الموت بسبب لدغة عقرب فيديو يفطر القلوب.. طفلة ليبية تصارع الموت بسبب لدغة عقرب
حبس رئيس تحرير صحيفة مصرية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس رئيس تحرير صحيفة مصرية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
قبل أن تذهب
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
اكتشف المزيد