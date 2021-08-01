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بعد إكمال إثيوبيا الملء الثاني.. السودان يترقب الفيضان

النيل الأزرق من السودان (أرشيفية- فرانس برس)
النيل الأزرق من السودان (أرشيفية- فرانس برس)

بعد إكمال إثيوبيا الملء الثاني.. السودان يترقب الفيضان

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دبي - العربية.نت

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بعد أيام قليلة من إكمال إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة، أكد السودان، اليوم الأحد، ارتفاع إيرادات المياه بصورة كبيرة في النيل الأزرق، حيث بلغ منسوبه في محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية 573 مليون متر مكعب.

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إلى هذا، ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أنه من المتوقع أن تصل إيرادات النيل الأزرق خلال الأيام الثلاثة المقبلة إلى حوالي 600 مليون متر مكعب تقريبا.

ولفتت إلى أن إيرادات نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغت أيضا 385 مليون متر مكعب.

نصف متر فقط

وسجلت الخرطوم ارتفاعا في منسوب المياه بالنيل وصل إلى 16.04 متر، ليتبقى أمام الخرطوم أقل من نصف متر حتى تصل إلى حد الفيضان، وهو المحدد بمنسوب 16.50 متر.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات في منسوب المياه بالخرطوم يصل إلى 25 سنتيمترا.

الخرطوم
الخرطوم

تحذيرات للمواطنين

وطالبت الحكومة كافة المواطنين في كل القطاعات بضرورة أخذ الحيطة اللازمة، في حال وصول منسوب المياه إلى حد الفيضان.

في سياق متصل، أفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية، أمس السبت، بأن مناسيب النيل في الخرطوم، اقتربت من مستوى الفيضان، وذلك بعد أن تجاوز إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم، على الحدود السودانية الإثيوبية، 600 مليون متر مكعب.

ويشهد السودان فيضانات وسيولا عاتية عادة في كل موسم خريف، تؤدي إلى إتلاف ملايين المنازل وتدمير وسائل سبل كسب العيش، بسبب ضعف البنية التحتية.

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