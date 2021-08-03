إثيوبيا ترفض فتح ممرات إنسانية بغرب تغراي عبر السودان

قال مفوض اللجنة الوطنية لإدارة درء الكوارث الإثيوبية متكو كاس، إن بعض الغربيين ومؤسساتهم يضغطون علينا من أجل فتح ممر عبر غرب تغراي مرورا بالحدود السودانية لتقديم المساعدة لمن يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في إقليم تغراي .

وبحسب متكو يتم الآن تقديم المساعدات للمحتاجين من شعب إقليم تغراي من قبل الحكومة الفيدرالية عبر معبر إقليم عفار بشرق البلاد.

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وقال متكو في لقاء له مع صحيفة اديس زيمن الإثيوبية ،إن جبهة تحرير تقراي تقوم بأعمال عدائية ضد إقليمي أمهرة وعفار في تحدٍ لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من طرف واحد، واستولت على أكثر من 170 مركبة تحمل المساعدات الإنسانية إلى الشعب في إقليم تغراي.

وصرح أن بعض الدول الغربية ومؤسساتها انتهزت هذه الفرصة للمطالبة بفتح ممر عبر مناطق غرب تجراي لإدخال مساعدات إنسانية مباشرة عبر الأراضي السودانية.

وبحسب متكو فإن بعض الدول الغربية ومؤسساتها قالت إن خط جيبوتي لا يكفي لتقديم المساعدة للمحتاجين، وهذا ماتنفيه الحكومة الفيدرالية التي تري أن معبر إقليم عفر من خلال الطريق البري لأديس أبابا جيبوتي كافي جدا لادخال المساعدات لإقليم تقراي، وإن الحكومة لن تفتح أي ممرات أخرى عبر أي من المناطق التي تطالب بها المنظمات.