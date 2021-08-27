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البرهان للعربية: نأمل أن تعرف إثيوبيا بأن الفشقة أرض سودانية

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البرهان
رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان

البرهان للعربية: نأمل أن تعرف إثيوبيا بأن الفشقة أرض سودانية

رئيس مجلس السيادة السوداني: إثيوبيا قامت بتحضيرات عسكرية وجيشت القبائل عند الحدود السودانية

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قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان في حديث لـ"العربية" و"الحدث": "نأمل أن تعرف إثيوبيا بأن الفشقة أرض سودانية". وأضاف أن "80 جنديا من الجيش السوداني قتلوا في معارك استعادة الفشقة".

وأضاف البرهان "سندافع عن الفشقة ولن نسمح لأي كان بالاقتراب منها".

وأشار في حديثه إلى أن "عصابات إثيوبية تعتدي على المزارعين وتخطف الأطفال". وأضاف أن هناك "عددا من المفقودين جراء المواجهات مع العصابات والقوات الإثيوبية". وقال: "إثيوبيا قامت بتحضيرات عسكرية وجيشت القبائل عند الحدود السودانية".

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وكان البرهان، قال قبل نحو أسبوعين، إن استرداد الفشقة يؤكد قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها، مشدداً على أن بلاده ستستعيد ما تبقى من أرض بالتفاوض أو بأي خيارات أخرى.

إلى هذا، نقلت وكالة السودان للأنباء عن البرهان قوله إن "السودان ظل يحاور الجانب الإثيوبي لفترة طويلة حول المنطقة، ووجد تعنتاً ومماطلة من الجانب الإثيوبي".

وأضاف "كانت ملحمة استرداد الفشقة تأكيدا على قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها، وأن من يتهم الجيش السوداني بالحرب بالوكالة عليه أن يستف تراب الفشقة في فمه ليتأكد أنها أرض سودانية وستظل كذلك، وأن ما تبقى من أرض سنقوم باستعادتها بالتفاوض أو بأية خيارات أخرى".

يذكر أن الجيش السوداني فرض سيطرته على غالب أراضي الفشقة التي استولت عليها ميليشيات إثيوبية منذ عام 1994 بتطهير جبال استراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبو طيور.

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