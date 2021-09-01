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إعلام سوداني: مواجهات بين الأمن وحركة مسلحة بأحد أحياء الخرطوم

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قوات الأمن السودانية - أرشيفية - فرانس برس
قوات الأمن السودانية - أرشيفية - فرانس برس

إعلام سوداني: مواجهات بين الأمن وحركة مسلحة بأحد أحياء الخرطوم

دبي _ العربية.نت

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نقلت صحيفة (السوداني) اليوم الأربعاء عن مصدر أمني قوله إن اشتباكات بالذخيرة الحية دارت بحي سوبا في العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات أمنية مسلحة مكونة من الشرطة والدعم السريع، وقوات تتبع لحركة مسلحة رجح المصدر أنها حركة (تمازج).

وأضاف المصدر أن الاشتباكات وقعت بعدما رفضت قوات الحركة المسلحة إخلاء مجمع سكني اختارته مقرا لها بعد توقيع اتفاقية جوبا للسلام.

وأوضح المصدر أن القوات النظامية كانت تحمل أمرا بإخلاء المجمع السكني.

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وأعلنت الشرطة السودانية توقيف مسلحين أطلقوا النار على حملة للقوات المشتركة بضاحية سوبا جنوب شرقي الخرطوم .

وأوضحت الشرطة أن القوات المشتركة تم تشكيلها مؤخراً من قبل مجلس الأمن والدفاع لبسط الأمن قد انتظمت في حملة منعية بمنطقة سوبا إلا أنها تعرضت لإطلاق نار من متفلتين قبل أن تتم السيطرة عليهم وتوقيفهم.

وكان شهود عيان قد أكدوا للعربية والحدث وقوع اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمسلحين، فيما نفى مصدر بتحالف الجبهة الثورية تبعية المسلحين لأي من الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.

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