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الجيش السوداني: على إثيوبيا حل مشاكلها بعيدا عن بلادنا

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عناصر من الجيش السوداني - أرشيفية
عناصر من الجيش السوداني - أرشيفيةعناصر من الجيش السوداني - أرشيفية

الجيش السوداني: على إثيوبيا حل مشاكلها بعيدا عن بلادنا

دبي - العربية.نت

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بعد اتهام أديس أبابا للخرطوم بدعم مقاتلي تيغراي لتخريب سد النهضة، قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية الطاهر أبو هاجة ليل الجمعة إن على النظام الإثيوبي حل مشاكله الداخلية "بعيداً عن السودان".

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إلى هذا، نقل بيان نشرته القوات المسلحة السودانية عبر فيسبوك عن أبو هاجة قوله "لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة، نحن نؤكد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة".

وأضاف "السودان وجيشه لا يتدخل في القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا أو غيرها.. ندعو القيادة الإثيوبية إلى العمل على حل صراعاتهم بعيداً عن إقحام السودان فيها".

"واقع صعب"

كما أضاف البيان "يعبر هذا التصريح عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الإثيوبي بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه".

سد النهضة
سد النهضة

كانت وزارة الدفاع الإثيوبية، قالت في وقت سابق الجمعة إنها أفشلت هجوما إرهابية من قبل عناصر جبهة تيغراي لاستهداف سد النهضة، واشتبكت مع المسلحين مما أدى إلى مقتل عشرات المسلحين.

محاولة تخريب السد!

وأضافت في بيان أن 50 مسلحا قتلوا، وأصيب 70 آخرين من عناصر قوات جبهة تيغراي، بعدما حاولت التسلل عن طريق منطقة المحلة على الحدود السودانية.

فيما أفادت إذاعة فانا الإثيوبية أن المجموعة حاولت التسلل إلى البلاد من السودان، مشيرة إلى أن الجيش عثر على ألغام مضادة للمركبات وأنواع مختلفة من المتفجرات مع المجموعة.

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