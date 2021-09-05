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صحيفة "السوداني": ضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم قادمة من أديس أبابا

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مطار الخرطوم الدولي
مطار الخرطوم الدولي

صحيفة "السوداني": ضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم قادمة من أديس أبابا

صحيفة "السوداني": شحنة الأسلحة المضبوطة في مطار الخرطوم تشمل بنادق وذخيرة

العربية.نت

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أفادت وسائل إعلام سودانية اليوم الأحد، بضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم الدولي قالت إنها جاءت عبر طائرة قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء أمس السبت.

ونقلت صحيفة (السوداني) عن عضو لجنة "إزالة التمكين" وجدي صالح قوله إن السلاح المضبوط يتبع الأمن الشعبي.

من ناحية أخرى، قال موقع (سودان تريبيون) نقلا عن صالح إن الشحنة المضبوطة تشمل 72 صندوقا تحتوي على بنادق آلية، مشيرا إلى أن جزءا من الشحنة "تسرب من المطار إلى جهة غير معروفة".

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وأضاف صالح أن المعلومات تشير إلى أن مصدر الشحنة هو روسيا، وأنها وصلت لإثيوبيا منذ مايو أيار 2019 إبان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، مرجحاً أن يكون الأمن الشعبي هو المستفيد من هذه الشحنة، بحسب الموقع الإخباري.

ويواجه السودان وإثيوبيا منذ أشهر توترات مستمرة على خلفية الحدود وتدفق آلاف الإثيوبيين الهاربين من تيغراي نحو الحدود السودانية، فضلا عن ملف سد النهضة الشائك الذي لا تزال المفاوضات بشأنه متعثرة منذ سنوات.

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