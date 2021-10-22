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"نظارات البجا": سنذهب إلى الحكم الذاتي إذا رفضت الخرطوم مطالبنا

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من احتجاجات شرق السودان (أرشيفية- فرانس برس)
من احتجاجات شرق السودان (أرشيفية- فرانس برس)
السودان

"نظارات البجا": سنذهب إلى الحكم الذاتي إذا رفضت الخرطوم مطالبنا

مجلس نظارات البجا: نطالب الحكومة السودانية بشقيها العسكري والمدني بمنبر منفصل للحوار

دبي _ العربية.نت

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هدد مجلس نظارات البجا بشرق السودان، اليوم الجمعة، بالذهاب إلى الحكم الذاتي والانفصال إذا رفضت الخرطوم مطالبه.

وقال مجلس نظارات البجا: "نطالب الحكومة السودانية بشقيها العسكري والمدني بمنبر منفصل للحوار".

يذكر أن الأزمة شرق البلاد كانت انطلقت منذ 17 سبتمبر الماضي (بعد أن نُظّمت احتجاجات في ميناء بورتسودان ضدّ اتّفاق السلام التاريخي الذي وقّعته الحكومة الانتقاليّة في أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد البشير.

وطالب المحتجون بإلغاء الاتفاق، معتبرين أنه لا يضمن تمثيلا عادلا لمنطقة شرق السودان وقبائلها.

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أما أبرز منظمي تلك الاحتجاجات والمشاركين فيها فكانوا من قبائل البجا، وهم من السكان الأصليين للمنطقة.

يشار إلى أن إقليم شرق السودان يضم ثلاث ولايات، هي: البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه يحدّ إريتريا ومصر وإثيوبيا ويمتد ساحله على البحر الأحمر بطول 714 كيلومترا وعليه مرافئ نفطية، إلا أنه يضم أيضا المناطق الأكثر فقرا في البلاد. ويشكو العديد من سكانه من إهمال اقتصادي وتدهور للأوضاع المعيشية.

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