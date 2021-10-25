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لجنة أطباء السودان: مقتل 3 بطلق ناري وأكثر من 80 مصابا

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من العاصمة السودانية الخرطوم يوم 25 أكتوبر (رويترز)
من العاصمة السودانية الخرطوم يوم 25 أكتوبر (رويترز)

لجنة أطباء السودان: مقتل 3 بطلق ناري وأكثر من 80 مصابا

دبي - العربية.نت

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على فيسبوك أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بطلق ناري، بينما سقط أكثر من 80 مصابا في الأحداث التي يشهدها السودان، اليوم الاثنين.

كان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أعلن حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عمل لجنة التمكين وتكليف المديرين العامين بالوزارات بتسيير الأعمال.

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كما أعلن تعليق بعض المواد في الوثيقة الدستورية، على الرغم من تأكيدها الالتزام بمعظم موادها، والتمسك باتفاق جوبا للسلام.

وقال البرهان في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، إن الجيش اتخذ تلك الخطوات بهدف حماية الثورة، والبلاد، واعدا بتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف أن الانقسامات شكلت إنذاراً خطيراً يهدد السودان، لافتاً إلى أن ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً.

سلسلة اعتقالات

يذكر أن البلاد كانت شهدت فجرا سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء قياديين في أحزاب عدة، فضلا عن قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهم ياسر عرمان، فضلا عن مستشار رئيس الحكومة الإعلامي فيصل محمد صالح.

من السودان 25 أكتوبر (فرانس برس
من السودان 25 أكتوبر (فرانس برس

إلى مكان مجهول

إلى ذلك، كشف مدير مكتب حمدوك في اتصال مع العربية أن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد أن حاولت قوة عسكرية الضغط عليه لإضفاء الشرعية على الأحداث والتوقيفات التي شهدتها البلاد، إلا أنه رفض الانصياع.

بالتزامن، شهد محيط مقر القيادة العامة العسكرية في العاصمة اشتباكات بين محتجين والقوى الأمنية.

دعوات للنزول إلى الشارع

وكانت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين دعوا في وقت سابق كافة المواطنين للنزول إلى الشوارع، واستنكار التوقيفات أو أي محاولة انقلاب عسكري.

من مظاهرات السودان 25 أكتوبر (فرانس برس
من مظاهرات السودان 25 أكتوبر (فرانس برس

فيما أعلنت نقابة الأطباء والمصرفيين في البلاد الإضراب العام والعصيان المدني.

يذكر أن تلك التطورات الدراماتيكية المتسارعة أتت بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين المكون العسكري والمدني اللذين يقودان الحكم في السودان منذ عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.

وقد تصاعدت حدة هذا التوتر منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في سبتمبر الماضي، وتبادل على إثرها الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات عما يجري من أزمات اقتصادية وسياسية.

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