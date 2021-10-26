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نظارات البجا: لن تفتح موانئ السودان إلا بإلغاء مسار الشرق

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مجلس نظارات البجا والعموديات في بورتسودان
السودان

نظارات البجا: لن تفتح موانئ السودان إلا بإلغاء مسار الشرق

أعلن المجلس أمس تأييده لقرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان الأخيرة

دبي - العربية.نت

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أكد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، أنه "لن يتم فتح شرق السودان" إلا بإلغاء مسار الشرق.

وأعلن المجلس أمس، تأييده لقرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، منها حل المجلس السيادي والحكومة وإعفاء ولاة الولايات وسط أنباء عن نيته إعادة فتح شرق البلاد.

ولم تمض لحظات على إعلان حالة الطوارئ في السودان، حتى أعلن مجلس نظارات البجا في شرق البلاد اليوم الاثنين تأييده للتحركات التي اتخذتها القوات الأمنية.

وقال المجلس الذي شهدت علاقته بالحكومة مؤخرا توترا ملحوظا على خلفية التظاهرات وإقفال مرفأ بورتسودان، والمطالبة بتعليق اتفاق السلام الموقع في جوبا، ببيان إنه يؤيد إجراءات الجيش، وينحاز لمطالب الشعب.

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وكان كرار عسكر أمين الشباب في مجلس النظارات، أوضح في اتصال مع العربية أن حكومة عبد الله حمدوك حزبية، متهما إياها بتجاوز الوثيقة الدستورية.

وهدد أمين عام إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان عثمان كلوج بالانفصال في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبهم.

وقال كلوج في كلمة بثها إعلام المجلس عبر فيسبوك، إنه "في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبنا فسندخل المربع الأخير وهو الحكم الذاتي والانفصال".

كما أكد أن فريقه يريد تشكيل حكومة مدنية وليست حزبية.

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