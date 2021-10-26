تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار الخرطوم حتى السبت

أفاد مطار الخرطوم في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، أن سلطة الطيران المدني قررت تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي اعتبارا من اليوم وحتى 30 أكتوبر.

ودعا البيان جميع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مطار الخرطوم إلى "توفيق أوضاعها".

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وأعلن إبراهيم عدلان مدير الطيران المدني لفرانس برس، أنه تقرر تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال عدلان "تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد" في إشارة إلى الأحداث الأخيرة.

ويقع مطار الخرطوم في وسط العاصمة السودانية حيث يغلق المتظاهرون والجنود معظم الطرق بالحجارة وإطارات السيارات المشتعلة. ويفصل سور حديدي المطار عن الشوارع الرئيسية للخرطوم.

وكانت البلاد شهدت في اليومين الأخيرين سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء قياديين في أحزاب عدة، فضلا عن قوى الحرية والتغيير.

وكانت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين دعوا في وقت سابق، كافة المواطنين للنزول إلى الشوارع، واستنكار التوقيفات.

وأتت تلك التطورات الدراماتيكية المتسارعة بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين المكون العسكري والمدني اللذين يقودان الحكم في السودان منذ عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.

وقد تصاعدت حدة هذا التوتر منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في سبتمبر الماضي، وتبادل على إثرها الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات عما يجري من أزمات اقتصادية وسياسية.