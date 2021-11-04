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وساطة الجنوب: توصل لاتفاق بين الأطراف السودانية وترقب لإطلاق المعتقلين

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عبدالله حمدوك وعبدالفتاح البرهان (أرشيفية - فرانس برس)
السودان

وساطة الجنوب: توصل لاتفاق بين الأطراف السودانية وترقب لإطلاق المعتقلين

قلواك: البرهان وافق على إطلاق سراح جزء من المعتقلين السياسيين

دبي - العربية.نت

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قال توت قلواك، رئيس وفد وساطة جنوب السودان إلى الخرطوم، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين أطراف الأزمة في السودان ومن المتوقع الإعلان عنه اليوم.

وسيط جنوب السودان أضاف أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وافق على الإفراج عن بعض المعتقلين، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق في الاتفاق إلى العودة لما قبل 25 أكتوبر إلا أنه يوجد تقارب في الرؤى بين الطرفين.

وكان توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان كشف عن احتمالية عقد لقاء جامع اليوم بين رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك والبرهان لبحث حل الأزمة السياسية في السودان ومناقشتها بكل وضوح .

وأكد قلواك في تصريح خاص لـ"العربية" و"الحدث"، موافقة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان على إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح البقية خلال مرحلة لاحقة.

ووصف الأمر بحسن النية والبادرة الطيبة للانتقال لمرحلة أخرى، مبينا أن الخطوة ستسهم في تحقيق الاستقرار عبر النقاش بين الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد بغية التفاهم من جديد.

وقال إن اتفاقية جوبا للسلام لم تنص على تعيين كفاءات في مناصب أطراف الحركات المسلحة الموقعة.

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وأوضح أن تسمية حكومة كفاءات خالصة بعيدة عن الشخصيات الحزبية تعد رؤية يمكن التفاهم حولها ووضع المعالجات بين الأطراف السياسية حيالها، مؤكدا ان المهم حالياً نزع الخلافات وتهيئة الأجواء نحو اتفاق.

وكانت مصادر مطلعة للعربية والحدث أشارت إلى أن السفير السعودي علي بن حسن جعفر التقى رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك وبحث معه الأزمةَ الراهنة وسبل إيجاد حل للخروج منها.

وأشارت المصادر إلى أن السفير السعودي أكد حرص المملكة على استقرار السودان ووحدته وازدهاره.

وأكد السفير السعودي على الحوار من أجل إقامة "شراكة مدنية عسكرية حقيقية" وصولا للانتخابات.

شهدت الأوضاع الأمنية في السودان هدوءا نسبيا مع اختفاء بعض المظاهر العسكرية في شوارع العاصمة الخرطوم بشكل ملحوظ إلا في عدد من النقاط فيما دخل انقطاع الإنترنت في البلاد يومه الحادي عشر.

وفي سياق متصل تواصل العصيان المدني بعدد من المؤسسات كما أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن عدم تنفيذ قرار بدء الدراسة بالعاصمة يوم الأحد المقبل ودعت في بيانها أولياء الأمور إلى عدم إرسال الطلاب إلى المدارس قائلة إن الأوضاع لا تزال خطيرة.

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