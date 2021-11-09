الاتحاد الأوروبي سيبحث أزمة السودان.. حكم بعودة الإنترنت

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أزمة السودان في بروكسل، الاثنين المقبل.

وفي الشأن السوداني، أصدرت محكمة الخرطوم حكمها ضد 4 شركات اتصالات عاملة في السودان وألزمتها بإعادة خدمات الإنترنت بعد انقطاع دام 15 يوما.

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وجاء هذا الحكم إثر شكوى قضائية تقدمت بها جمعية حماية المستهلك أكدت خلالها تضرر مصالح المواطنين جراء انقطاع الاتصالات بعد أحداث 25 أكتوبر الماضي.

وقال محامون سودانيون: "كسبنا دعوى ضد شركات الاتصالات لإرغامها على إرجاع خدمة الإنترنت، وإذا لم ترجع الخدمة الثلاثاء، سنتقدم بعريضة الأربعاء للقبض على مديري شركات الاتصالات".

وأضافوا: "نطالب الشعب السوداني بالانضمام إلى الدعاوى لمطالبة الشركات بالتعويض، وسنضم في مرحلة لاحقة من الدعوى أي موظف عام شارك أو أمر بقطع خدمة الإنترنت".

وذكروا أن الدعاوى استهدفت شركات: زين، وسوداني ، وأم تي إن سودان، وكنار، وأشاروا إلى أن "إحدى الشركات ادعت أن جماعات مسلحة هاجمتها وقطعت خدمة الإنترنت".

هذا، وكانت الخارجية الأميركية قد جددت، الاثنين، مطالبتها بوجوب تشكيل حكومة مدنية في السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس لمراسلة "العربية" في مؤتمر صحافي: "فتحنا عدة قنوات دبلوماسية لحل أزمة الخرطوم".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أكدا الخميس الماضي، في اتصال هاتفي على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية، كما شددا على أهمية الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي في السودان.

وقال البرهان لبلينكن، إنه ملتزم بالمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي ومكتسبات الثورة.