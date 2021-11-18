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هدوء في الخرطوم.. وإصابة 89 شرطياً في تظاهرات الأمس

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Sudanese anti-coup protesters gather amid ongoing protests against last month's widely condemned military takeover, in the Street 40 of the capital's twin city of Umdurman on November 17, 2021. Thousands took to the streets in Khartoum and other cities but were met by the deadliest crackdown since the coup. (Photo by AFP)
من تظاهرات الأمس فس الخرطوم
السودان

هدوء في الخرطوم.. وإصابة 89 شرطياً في تظاهرات الأمس

الشرطة السودانية: لم نستخدم السلاح الناري في تظاهرات الأربعاء رغم العنف الذي تعرضت له قواتنا

العربية.نت

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يسود هدوء حذر اليوم الخميس إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بينما أطلقت عدة أحزاب، بالإضافة لـ"تجمع المهنيين"، دعوات للعصيان المدني.

من تظاهرات الأمس في الخرطوم
من تظاهرات الأمس في الخرطوم

من جهتها، أكدت الشرطة السودانية في بيان، أن تظاهرات الأمس أدت لإصابة 89 شرطياً وحرق 3 آليات تابعة لها.

وشددت الشرطة السودانية على أنها لم تستخدم السلاح الناري "رغم العنف الذي تعرضت له" قواتها، مضيفةً: "استخدمنا الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع".

من تظاهرات الأمس في الخرطوم
من تظاهرات الأمس في الخرطوم
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وأوضحت أن شخصا واحدا توفي أمس بمدينة بحري شمالي، بينما تم رصد 30 حالة اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وأكدت الشرطة السودانية تعرضها "لعنف غير مبرر" خلال تظاهرات الأربعاء.

وشارك آلاف الأشخاص أمس في الخرطوم ومدن أخرى في احتجاجات مناهضة للقرارات التي اتخذها الجيش السوداني الشهر الماضي.

في سياق آخلا، قال محام أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في السودان اليوم الأربعاء إن محكمة أصدرت أمراً بحبس مدراء الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد. يأتي هذا بينما شهدت خدمات الإنترنت في البلاد في الفترة الماضية انقطاعاً من حين لآخر.

سياسياً، دعت النرويج إلى "الحوار في السودان"، وحثت جميع الأطراف إلى "الابتعاد عن العنف".

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