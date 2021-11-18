هدوء في الخرطوم.. وإصابة 89 شرطياً في تظاهرات الأمس

يسود هدوء حذر اليوم الخميس إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بينما أطلقت عدة أحزاب، بالإضافة لـ"تجمع المهنيين"، دعوات للعصيان المدني.

من جهتها، أكدت الشرطة السودانية في بيان، أن تظاهرات الأمس أدت لإصابة 89 شرطياً وحرق 3 آليات تابعة لها.

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وشددت الشرطة السودانية على أنها لم تستخدم السلاح الناري "رغم العنف الذي تعرضت له" قواتها، مضيفةً: "استخدمنا الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع".

وأوضحت أن شخصا واحدا توفي أمس بمدينة بحري شمالي، بينما تم رصد 30 حالة اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وأكدت الشرطة السودانية تعرضها "لعنف غير مبرر" خلال تظاهرات الأربعاء.

وشارك آلاف الأشخاص أمس في الخرطوم ومدن أخرى في احتجاجات مناهضة للقرارات التي اتخذها الجيش السوداني الشهر الماضي.

في سياق آخلا، قال محام أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في السودان اليوم الأربعاء إن محكمة أصدرت أمراً بحبس مدراء الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد. يأتي هذا بينما شهدت خدمات الإنترنت في البلاد في الفترة الماضية انقطاعاً من حين لآخر.

سياسياً، دعت النرويج إلى "الحوار في السودان"، وحثت جميع الأطراف إلى "الابتعاد عن العنف".