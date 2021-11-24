إعلام سوداني: رفع كافة القيود عن الإنترنت في البلاد

أفادت صحيفة "الانتباهة" السودانية برفع شركات الاتصال لكافة القيود عن الإنترنت في البلاد، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة، إنه أصبح بإمكان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجميع التطبيقات استخدام الإنترنت بلا قيود.

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وكان رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك قال، الثلاثاء، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الاتفاق السياسي الأخير مع الجيش "تم على أساس حقن دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات".

واعتبر حمدوك أن "لا بديل عن الحوار في السودان والعمل من أجل الوصول للانتخابات"، مؤكداً أن "الانتخابات ستفتح الطريق لترسيخ الديمقراطية في السودان".

وشدد حمدوك على أنه لا يفكر بكسب الشعبية بل يفكّر "في مصلحة الشعب السوداني".

كما شرح أن "قوى الحرية والتغيير في السودان ستبقى فاعلة"، مضيفاً أن "تجمع المهنيين قاد الثورة في السودان بكل احترافية".

ورأى أن "الأولوية الآن هي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.. وسيتم ذلك قريباً"، معبراً عن دعمه لـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بلا استثناء".