البرهان لفاينانشال تايمز: سأعتزل السياسة وأتقاعد بعد انتخابات 2023

قال رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لصحيفة "فاينانشال تايمز" Financial Times: "سأعتزل السياسة وأتقاعد من الخدمة بعد انتخابات 2023 في السودان".

وبحسب الحوار الذي نشرته الصحيفة الأميركية، اليوم الأربعاء، أعلن قائد الجيش السوداني أنه يعتزم اعتزال السياسة والتقاعد من الخدمة العسكرية، بعد تسليم السلطة في بلده إلى المدنيين في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.

مادة اعلانية

وذكرت صحيفة "فاينانشل تايمز" أن البرهان، في أول حوار معه مع وسيلة إعلامية غربية، منذ القرارات العسكرية التي صدرت في 25 أكتوبر الماضي، أعرب عن التزامه الثابت بتنظيم انتخابات وإعادة السلطة إلى المدنيين.

ونقلت الصحيفة عن البرهان قوله، خلال الحوار الذي جرى في مكتبه في القصر الرئاسي بالخرطوم: "نلتزم التزاما ثابتا بتنظيم الانتخابات في عام 2023.. وبعد ذلك سأرحل وسأشتغل بأموري، كما سأتقاعد من القوات المسلحة".

وكان مجلس السيادة السوداني قد شدد على أن الاتفاق السياسي الأخير مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يمهد لفترة انتقالية في البلاد.

وأضاف بيان نقلا عن البرهان، أن الاتفاق يتميز بأهداف محددة تتمثل في بسط الأمن واستكمال متطلبات السلام استعدادا لانتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك بعدما أوضح حمدوك أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بعد نحو شهر على عزله عقب إجراءات استثنائية فرضتها القوات المسلحة في 25 من أكتوبر.

يُذكر أن الاتفاق أتى بعد حوالي 3 أسابيع على فرض الجيش حالة الطوارئ، عقب حل الحكومة ومجلس السيادة، فضلا عن تعليق بنود في الوثيقة الدستورية.

كما جاء إثر تظاهرات واحتجاجات في الخرطوم وغيرها من المناطق، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.