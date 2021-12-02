.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مجلس السيادة السوداني يعين خليفة أحمد نائباً عاماً مكلفاً

  • الخط
جلسة ل مجلس السيادة السوداني السودان 2 ديسمبر 2021
من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
السودان

مجلس السيادة السوداني يعين خليفة أحمد نائباً عاماً مكلفاً

البرهان يؤكد تعاونه مع حمدوك لإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس، أنه عيّن خليفة أحمد نائباً عاماً مكلفاً.

واطّلع المجلس في جلسة عقدها اليوم برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد "على خلفية الاعتداءات التي استهدفت القوات المسلحة على الحدود الشرقية"، في إشارة لمقتل جنود سودانيين على الحدود مع إثيوبيا مؤخراً.

من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
  • من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
  • من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
  • من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
  • من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
4 صور
من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم
من جلسة مجلس السيادة السوداني اليوم

وقالت الدكتور سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحافي إن المجلس "أعرب عن تقديره للجهود التي تضطلع بها القوات المسلحة والدعم السريع في التصدي لكل المحاولات التي تريد النيل من أمن واستقرار السودان".

كما حيّا "قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة على جهودهم في حفظ أمن وسلامة المواطن".

في سياق آخر، أكد البرهان تعاونه الكامل مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في "إنجاح الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة".

وحث البرهان لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم فولكر بيرتس رئيس البعثة الأممية بالسودان "يونيتامس"، الأمم المتحدة على تقديم "الدعم الإنساني المطلوب للسودان لتخطي المصاعب الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية".

توقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر
توقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر
غوتيريش: التشكيك باتفاق البرهان وحمدوك خطير على مستقبل السودان السودان السودان غوتيريش: التشكيك باتفاق البرهان وحمدوك خطير على مستقبل السودان

ودعا البرهان "قطاعات الشعب السوداني لمساندة ودعم الحكومة التي سيشكلها الدكتور عبدالله حمدوك خلال الفترة المقبلة"، مطالباً "القوى السياسية الوطنية بالبلاد باستغلال الفترة المتبقية من مرحلة الانتقال في الاستعداد للانتخابات".

من جانبه أكد رئيس بعثة "يونيتامس" اهتمام الأمم المتحدة بإنجاح الفترة الانتقالية، معتبراً أن اتفاق 21 نوفمبر الموقع بين البرهان وحمدوك "يعد خطوة متقدمة في اتجاه التوافق الوطني بين السودانيين". ونوّه بـ"الخطوات الكبيرة التي تمت في تنفيذ بنود الاتفاق وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

كما دعا فولكر إلى ضرورة دعم رئيس الوزراء لتشكيل حكومته، مؤكداً ثقته في قدرات حمدوك في إنجاح التحول الديمقراطي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبراء: كورونا أوميكرون سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر خبراء: كورونا أوميكرون سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر
صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
مهندس مهندس "عثر" على الطائرة الماليزية بعد 7 سنوات من اختفائها
صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل
شاهد تسونامي بالإسكندرية.. عواصف تثير الرعب والفزع شاهد تسونامي بالإسكندرية.. عواصف تثير الرعب والفزع
مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا
قبل أن تذهب
جبهة تيغراي تقترب من أديس أبابا: لا حل إلا الإطاحة بآبي أحمد
جبهة تيغراي تقترب من أديس أبابا: لا حل إلا الإطاحة بآبي أحمد
اكتشف المزيد