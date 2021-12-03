السودان.. مجلس نظارات البجا يهدد بإغلاق شرق البلاد

العد التنازلي لإغلاق شرق السودان بدأ، وفق ما أعلنت مصادر في المجلس الأعلى لنظارات البجا لصحيفة "السوداني"، اليوم الجمعة، وذلك قبل يوم من انتهاء مهلة حددها المجلس للحكومة المركزية لإلغاء مسار الشرق.

وقالت المصادر إن اللجان المختصة بالإغلاق بكل من الموانئ والطريق القومي بدأت اجتماعات كثيفة للترتيب للشروع فوراً في تنفيذ الإغلاق.

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وكان مجلس نظارات البجا في السودان أعلن سابقاً أنه سيتم غلق الطرق والموانئ في شرق البلاد في الموعد المحدد في 4 ديسمبر المقبل.

وقال الأمين السياسي للمجلس الأعلى لـ"نظارات البجا والعموديات المستقلة" سيد علي أبو آمنة إنه سيتم إغلاق شرق البلاد "في الموعد المحدد".

وكان أمين الإعلام بالمجلس الأعلى لنظارات البجا، عثمان كلوج، قد أعلن أن الطريق القومي والموانئ البحرية ستغلق في الرابع من ديسمبر المقبل، "وفقاً لاتفاق (المجلس) مع الحكومة لإلغاء مسار الشرق" المتصل بالسلام بين الحكومة وبعض الجماعات المسلحة السودانية.

وأضاف كلوج في بيان: "نحذر شركات الملاحة واتحاد أصحاب العمل واتحاد غرف النقل بالسودان والموردين وأصحاب الصادرات وشركات التعدين".

وكان المجلس أكد الجمعة تمسكه بالفترة الزمنية المحددة، التي تنقضي في الرابع من ديسمبر بموجب الاتفاق، محذراً من أنه "إذا استمر الحال بهذه الطريقة، سيكون خيارنا المضي قدماً في التعبير السلمي والعودة لمربع التتريس والاعتصام عند انتهاء الفترة المحددة".