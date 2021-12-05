دعماً لاستقرار السودان.. رسالة من ولي العهد السعودي لحمدوك

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، تسلم رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، رسالة شفهية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتعلق بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني واستقرار البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء السوداني سفير السعودية في الخرطوم علي حسن بن جعفر.

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وعقب توقيع الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في السودان، قبل أسبوعين وقضى بإعادة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة رحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها بهذا الاتفاق، مؤكدة "ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية".

وأكدت الوزارة "على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة".