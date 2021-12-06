السودان.. مقتل 48 شخصاً باشتباكات عرقية غرب دارفور

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل 48 شخصاً جراء الصراع القبلي الذي تشهده محلية كرينك بولاية غرب دارفور في السودان.

إلى هذا، قالت اللجنة في بيان إن التقارير الأولية تشير إلى وقوع عدد كبير من الإصابات بعضها في وضع حرج.

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في الأثناء، أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن العمل جارٍ لوضع خطوات حاسمة لمنع حشد واستقطاب القبائل في حرق القرى وزيادة وتيرة الاحتراب.

تجدد الاشتباكات

وكانت قد تجددت الاشتباكات والهجمات في إقليم دارفور غرب السودان، اليوم الأحد، حيث شنت ميليشيات مسلحة هجوما جديدا على منطقة كرينيك.

وكان سوق كرينيك شهد بالأمس أيضاً، هجوماً مسلحاً نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن الاشتباكات القبلية وتعديات الميليشيات غالبا ما تتكرر في الإقليم السوداني. فالشهر الماضي (نوفمبر 2021) قتل 43 شخصاً على الأقل وأحرقت أكثر من 40 قرية وشُرّد الآلاف جراء اشتباكات قبلية نشبت في دارفور بسبب نهب الماشية.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن بعض التقارير الأولية أشارت إلى إصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال المستمر".

حرب أهلية

وكان الإقليم شهد عام 2003 حرباً أهلية إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، والذي أطيح به في نيسان/أبريل 2019 إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.

فيما خلفت الحرب التي نشبت عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة البشير، بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا، 300 ألف قتيل وفق إحصاءات الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن حدة القتال الرئيسي تراجعت في الإقليم منذ سنوات، إلا أن المنطقة ينتشر فيها السلاح ويندلع فيها العنف من وقت لآخر بسبب خلافات متعددة.