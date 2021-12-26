الأمن السوداني: 58 مصابا من رجال الأمن في تظاهرات السبت

أعلن الأمن السوداني إصابة 58 فرداً من رجال الأمن في تظاهرات، السبت.

وقال الأمن السوداني إنه تم اعتقال 114 شخصاً في تظاهرات، السبت، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

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وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، وفاة شاب في الثامنة والعشرين من العمر كان أصيب بالرصاص الأحد في التظاهرات المطالبة بحكم مدني، بينما تحدثت مسؤولة حكومية عن توثيق حادثي اغتصاب لمشاركتين في هذه التجمعات.

وأكدت اللجنة في بيان وفاة عبد المنعم محمد علي (28 عاما)، بعدما كان قد "أُصيب برصاصة في الرأس من قبل قوات الانقلابيين خلال مشاركته في مليونية 19 ديسمبر في مواكب محلية أم درمان".

وحتى الثلاثاء وحسب إحصاءات لجنة الأطباء، قُتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح خلال التظاهرات الحاشدة، الأحد، التي وصلت حتى أسوار القصر الجمهوري، في الذكرى الثالثة لثورة 19ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير، للمطالبة بحكم مدني.

وقالت اللجنة إنه بهذا يرتفع عدد القتلى إلى 47 منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر.

من جهة أخرى، قالت سليمى الخليفة إسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في السودان لوكالة فرانس برس: "وثقنا حالتي اغتصاب لمتظاهرتين شاركتا في مظاهرة 19 ديسمبر".

وأوضحت إسحق أن الحالتين تلقتا مساعدة طبية، مشيرة إلى أن "إحداهن دونت بلاغا والأخرى رفضت اتخاذ إجراءات قانونية"، من دون توضيح أي تفاصيل حول البلاغ أو المتهم.

وكانت هيئة محامي دارفور أفادت في بيان الاثنين الماضي بأنه "وقعت عدة جرائم جسيمة عقب مسيرة 19 ديسمبر، ومن أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة: اغتصاب الحرائر".

وأضافت الهيئة أنه "حسب إفادات بعض المغتصبات فقد تم تهديد بعضهن بفتح بلاغات جنائية ضدهن بممارسة الدعارة وذلك لإجبارهن على الصمت".

ويعد إقليم دارفور في غرب البلاد من أكثر مناطق السودان التي تنتشر بها جرائم الاغتصاب.