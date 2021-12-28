السودان.. مقتل 38 عاملا جراء انهيار منجم ذهب غرب كردفان

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن 38 عاملا قتلوا جراء انهيار منجم ذهب غرب البلاد.

وقالت إن القتلى سقطوا "جراء انهيار منجم أم دريساية بوحدة فوجا الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان".

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كما أضاف البيان أن المنجم كان مغلقا "لعدم صلاحيته للتعدين وكان يخضع للحراسة بواسطة قـوى أمنية لفترة من الوقت، ولكن سحب القوى الأمنية أدى لتسلل العمال للعمل في المنجم بكثافة كبيرة".

وقال خالد ضحوية، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية الحكومية بولاية غرب كردفان في تصريحات بالهاتف لرويترز "تم انتشال... 31 جثة إثر انهيار منجم للتعدين الأهلي عن الذهب بمنطقة محلية النهود بولاية غرب كردفان، وتم إنقاذ شخص واحد فقط".