الشرطة السودانية تعلن مقتل مواطن بمظاهرات الأحد وإصابة 22 من الأمن

أعلنت الشرطة السودانية، الاثنين، مقتل مواطن في مظاهرات أمس الأحد وإصابة 30 بينهم 22 من أفراد الأمن.

وقالت الشرطة في بيان، نقلته وكالة السودان للأنباء، إنها ظلت "تضطلع بواجباتها القانونية في تأمين المسيرات والممتلكات العامة والخاصة حتى نهاية الحراك بجميع المحليات، وقد تعاملت قوات الشرطة مع الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية".

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وأشارت إلى أنه "تم القبض على عدد 86 من المتهمين واتخذت فى مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص وتعرضت عدد 4 مركبات شرطة لتهشيم الزجاج".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت مقتل متظاهرين في مظاهرات أمس الأحد.

وكانت لجنة الأطباء المركزية في السودان قالت الأحد، إن التظاهرات في مدينة بحري أسفرت عن قتيل واحد إثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع.

وفرقت قوات الأمن السودانية، الأحد، تظاهرات في شارع القصر الجمهوري بالغاز المسيل للدموع في العاصمة الخرطوم.

وفي وقت سابق، انطلقت تظاهرة من منطقة الديم متوجهة إلى القصر الجمهوري للمطالبة بحكم مدني كامل.

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة قد دعت لتنظيم مسيرات حاشدة في السودان، الأحد، فيما طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان باحترام حق الجميع في التظاهر السلمي وحمايتهم وحماية المواكب المعلن عنها من أي أشكال الاعتداء، فيما أفادت وكالة السودان للأنباء بأن ولاية الخرطوم قررت إغلاق عدد من الجسور تزامناً مع دعوات للتظاهر اليوم.