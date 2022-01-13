السودان.. متظاهرون في الخرطوم يتجهون نحو القصر الرئاسي
القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم يشدد على وقف العنف ضد المتظاهرين
يتجه متظاهرون في العاصمة السودانية الخرطوم نحو القصر الرئاسي، بعد أن أعلنت "لجان المقاومة"، الأربعاء، تأجيلها إلى اليوم.
وأشارت إلى أن المسيرات ستتجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، كما حثت المشاركين على الالتزام بالسلمية والانضباط.
أما عن سبب التأجيل أو تعديل التوقيت، فاكتفى المكتب الميداني لتنسيقيات لجان المقاومة بالقول إن "الحرب خدعة"، وفق تعبيره.
وفي السياق، نقل مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم تشديده على أهمية وقف أعمال العنف، وتأمين حق التظاهر السلمي في السودان.
وذكر المجلس في بيان، اليوم الخميس، أن القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم براين شوكان أكد حق الشعب السوداني في التعبير السلمي، وشدد على أهمية "وقف أعمال العنف" وتأمين حق التظاهر السلمي.
وقال البيان إن شوكان أكد أيضا دعم بلاده لبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) لأداء مهامها وللشعب السودانى "وصولا لمرحلة الانتقال الديمقراطي".
وأضاف أن شوكان أدلى بتصريحاته عقب لقاء مع عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري، مشيرا إلى أن اللقاء بحث التطورات السياسية في السودان.
وكانت آخر جولة من التظاهرات التي شهدتها العاصمة يوم الأحد الماضي، حيث قتل متظاهر إثر إصابته في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع.
ليصل بذلك عدد القتلى من المتظاهرين منذ أكتوبر الماضي إلى 63 قتيلا، بسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للحركات الاحتجاجية.
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