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الرياض.. أصدقاء السودان يجتمعون اليوم لدعم المسار الديمقراطي

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مظاهرات في الخرطوم (فرانس برس)
من تظاهرات سابقة في السودان "أرشيفية"
السودان

الرياض.. أصدقاء السودان يجتمعون اليوم لدعم المسار الديمقراطي

مساعدة وزير الخارجية والمبعوث الأميركي للقرن الإفريقي يتوجهان إلى الخرطوم

دبي - قناة العربية

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يُعقد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مؤتمر أصدقاء السودان لدعم دور بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" للحوار بين الأطراف السودانية.

ويشارك في المؤتمر المجموعة الأوروبية ممثلة في بريطانيا وفرنسا والنرويج والسويد، وكذلك الولايات المتحدة، فضلاً عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيحضر المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي، المؤتمر الذي ينعقد ليوم واحد.

كما سيشارك سفراء دول أوروبية في الخرطوم في مؤتمر الرياض الذي يبحث الدعم الكفيل بإنهاء حالة الاحتقان السياسي ودعم العملية الديمقراطية، وإيجاد أرضية للحوار بين المكونات السياسية.

من تظاهرات الخرطوم "أرشيفية"
من تظاهرات الخرطوم "أرشيفية"

وبحسب المصادر، سيشارك سفراء دول أوروبية في الخرطوم في مؤتمر الرياض الذي يبحث الدعم الكفيل بإنهاء حالة الاحتقان السياسي ودعم العملية الديمقراطية، وإيجاد أرضية للحوار بين المكونات السياسية.

الرباعية الدولية بالرياض: ملتزمون بدعم الاستقرار في السودان السودان الرباعية الدولية بالرياض: ملتزمون بدعم الاستقرار في السودان

وتزامنا، قال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية، إن مساعدة وزير الخارجية والمبعوث الأميركي للقرن الإفريقي سيتوجّهان إلى الخرطوم لتجديد الدعوة لوقف "العنف" واحترام حرية التعبير والتجمّع السلمي.

يأتي الإعلان متزامناً مع اجتماع لممثّلي الرباعية الدولية بشأن السودان في الرياض، الذي أكّد الالتزام بمواصلة جهود تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

هذا وشدّد البيان على ضرورة تنفيذ أجندة الإصلاحات وتقديم الدعم للسودان والبعثة الأممية هناك.

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