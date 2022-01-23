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الاتحاد الإفريقي يؤكد استعداده للإسهام بحل أزمة السودان

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لقاء دقلو حميدتي ب موسى فكر في إثيوبيا
لقاء حميدتي بموسى فكي في إثيوبيا
السودان

الاتحاد الإفريقي يؤكد استعداده للإسهام بحل أزمة السودان

نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي قدّم لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي شرحاً عن تطورات الأوضاع في السودان

العربية.نت

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أفاد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأحد، أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي أبدى لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي اهتمام الاتحاد بالتطورات الجارية في السودان واستعداده للمساهمة في معالجة الأزمة، "في إطار تعظيم الحلول الإفريقية الإفريقية".

مظاهرة شدتها الخرطوم الخميس
مظاهرة شدتها الخرطوم الخميس

وقال مجلس السيادة في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء بين الجانبين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث عبر دقلو عن تقدير السودان للدور الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي على مستوى القارة لاسيما في السودان لتعزيز الاستقرار.

وأضاف البيان أن دقلو قدم شرحاً لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بخصوص تطورات الأوضاع في السودان خاصة فيما يتعلق بالأزمة السياسية، كما أطلعه على جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وكان حميدتي قد التقى السبت في أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها.

حميدتي و أبي أحمد السبت في أديس أبابا
حميدتي و أبي أحمد السبت في أديس أبابا
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يذكر أن هذه أول زيارة لمسؤول كبير من الخرطوم إلى إثيوبيا بعد عام من التوتر في منطقة حدودية متنازع عليها.

وتأتي هذه الزيارة بينما يشهد البلدان دوامة من أعمال العنف. فالحرب الأهلية تتفاقم في إثيوبيا بينما يشهد السودان تظاهرات منذ 25 أكتوبر قتل فيها أكثر من 70 شخصاً.

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