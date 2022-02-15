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السودان.. دقلو يتوجه إلى جوبا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام

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محمد حمدان دقلو حميدتي (أرشيفية من رويترز)

السودان.. دقلو يتوجه إلى جوبا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام

مسؤولون يرافقون دقلو في زيارته، من بينهم وزير الدفاع المكلف يس إبراهيم يس

دبي - العربية.نت

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قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو إنه يتوجه اليوم الثلاثاء إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، وذلك "لمتابعة سير تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لجنوب السودان خاصة فيما يلي تنفيذ بند الترتيبات الأمنية".

وأضاف دقلو عبر صفحته على فيسبوك "نسعى معا بكل جهد لتعزيز السلام وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبينا وشعوب المنطقة".

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وأشارت وكالة السودان للأنباء إلى أن عددا من المسؤولين يرافقون دقلو في زيارته، من بينهم وزير الدفاع المكلف يس إبراهيم يس ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية محمد صبير، إلى جانب ممثلين من وزارات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة.

وقاد دقلو الوساطة في عمليات التفاوض بين الأطراف الجنوبية ممثلا لحكومة السودان، حيث كللت مساعيه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتولي زعيم المعارضة رياك مشار منصب النائب الأول في حكومة جوبا وإدماج قوات الفصائل المعارضة في معسكرات التدريب في إطار تشكيل قوات جنوب السودان الموحدة، بحسب الوكالة.

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