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البرهان: لن نسلم السلطة إلا لحكومة سودانية منتخبة أو بالتوافق الوطني

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رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
البرهان
السودان

البرهان: لن نسلم السلطة إلا لحكومة سودانية منتخبة أو بالتوافق الوطني

أكد أنه "يستحيل أن توجه القوات النظامية سلاحها لقتل أبناء الشعب السوداني".

دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني، الفرق أول عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، أنه لن يسلم السلطة "إلا لحكومة منتخبة أو بالتوافق الوطني".

وقال البرهان: "أيدينا ممدودة لكل المكونات لأجل تحقيق الوفاق الوطني و الوصول بالبلاد للانتخابات".

وأكد أنه "يستحيل أن توجه القوات النظامية سلاحها لقتل أبناء الشعب السوداني".

من تظاهرات السودان
من تظاهرات السودان

وجاءت تصريحات البرهان خلال تفقده منطقة "وادي سيدنا" العسكرية، حيث خاطب ضباط وضباط صف وجنود المنطقة.

وكان في استقبال البرهان رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ونوابه وقادة القوات الرئيسة وقائد منطقة "وادي سيدنا" العسكرية.

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وفي التفاصيل، أثنى البرهان على عناصر القوات المسلحة، وأكد أن الجيش والقوات النظامية الأخرى لن توجه سلاحها نحو شعبها.

وسقط عشرات القتلى من المتظاهرين خلال الأشهر الأخيرة أثناء الاحتجاجات ضد الإجراءات التي اتخذها البرهان.

وقال البرهان إنه يسعى مع القوى الوطنية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

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