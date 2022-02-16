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10 قتلى و30 جريحاً في حادث تصادم بين حافلتين في السودان

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A convoy of trucks carrying humanitarian assistance provided by the World Food Program (WFP) to Southern Sudanese refugees, drives in the North Kordofan state, on May 19, 2017. More than 95,000 South Sudanese have entered Sudan so far this year, the UN said, as thousands continue to flee war and famine in the world's youngest nation. South Sudan, which split from the north in 2011, has declared famine in parts of the country, saying a million people are on the brink of starvation
إحدى الطرقات الرئيسية في ولاية شمال كردفان في السودان (أرشيفية)
السودان

10 قتلى و30 جريحاً في حادث تصادم بين حافلتين في السودان

بحسب السلطات السرعة الزائدة التي أدّت للاصطدام ما أدّى إلى انقلاب إحدى الحافلتين في شمال كردفان

العربية.نت

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لقي 10 أشخاص حفتهم وأصيب 30 آخرون بجروح في حادث تصادم وقع بين حافلتي ركاب في ولاية شمال كردفان بوسط السودان، بحسب ما أعلنت السلطات، اليوم الأربعاء.

وقالت شرطة المرور في بيان "لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة بطريق الخرطوم-الفاشر بمنطقة بارا بولاية شمال كردفان".

وأرجع البيان سبب وقوع الحادث إلى "السرعة الزائدة التي أدّت للاصطدام ما أدّى إلى انقلاب" إحدى الحافلتين.

ويعاني السودان منذ فترة طويلة من سوء صيانة شبكة الطرق والبنية التحتية.

وسنوياً، تودي حوادث السير في السودان بحياة المئات، وترجعها الحكومة إلى أسباب منها عدم صيانة الطرق والسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

حافلة نقل ركاب في الخرطوم (أرشيفية)
حافلة نقل ركاب في الخرطوم (أرشيفية)
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وبين العامين 2016 و2019، بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في البلاد حوالي 10 آلاف وفاة سنوياً، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

ووفق أحدث إحصاء رسمي، رصدت السلطات عام 2018 وقوع 9823 حادث سير تسبب 1314 منها بوفيات لم تُحدد.

وفي 2019، ارتفع عدد الوفيات والإصابات الناتج عن حوادث سير بنسبة 20.2% مقارنةً بعام 2018، وفق السلطات.

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