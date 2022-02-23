البرهان يحذر من تحديات وتهديدات تحيط بالسودان

حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، من وجود "تحديات وتهديدات" تحيط بالبلاد في الوقت الراهن.

إلى هذا، قالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن البرهان حث كل مكونات المجتمع للتعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد والمحافظة عليها.

"تحملوا الإساءات"

كما دعا الأفراد إلى "تحمل الإساءات وحملات التشويه الممنهجة ضد القوات المسلحة والقوات النظامية، التي تهدف إلى تشتيت وحدتهم وزعزعة إيمانهم بالوطن".

وجدد تأكيده على أن القوات المسلحة "ستظل على العهد ولن تسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة تأتي في ظل توافق وطني أو انتخابات شفافة".

أزمة سياسية

يذكر أن السودان غرق منذ 25 أكتوبر الماضي (2021) في أزمة سياسية بين المكونين المدني والعسكري اللذين تشاركا الحكم بعيد عزل النظام السابق برئاسة عمر البشير.

فقد أعلن العديد من المجموعات المدنية رفضها للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في ذلك اليوم، والتي حلت بموجبها حكومة الرئيس السابق عبد الله حمدوك. ولم يفلح إرساء اتفاق بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك لاحقا في تهدئة الأجواء، وتشكيل حكومة جديدة.

إذ تمسكت تلك المجموعات بعدم مشاركة الجيش في الحكم، فيما رفض الأخير التخلي عن السلطة إلا لحكومة منتخبة، مؤكدا أنه لن يلعب أي دور سياسي بعد ذلك.