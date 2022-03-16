مقتل 13 عاملاً سودانياً في انهيار منجم بجنوب كردفان

قال مسؤول بالشركة السودانية للموارد المعدنية لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن منجم ذهب في بلدة تلودي بجنوب كردفان انهار أمس الثلاثاء مما أدى إلى مقتل 13 عاملاً.

وتُستخدم طرق بدائية خطيرة في 80% من عمليات استخراج الذهب المربحة في السودان.

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وقال ورشا ناصر، مدير فرع الشركة التي تديرها الحكومة في جنوب كردفان، إن عدد الإصابات مرتفع ولكن لا يزال قيد الإحصاء.

وأضاف أن المنجم لم يكن على مستوى المعايير المطلوبة، وأن عمال المناجم وسكان المنطقة رفضوا أي رقابة حكومية عليه.

وكان عمال المناجم في المنطقة قد نظموا احتجاجات على دخول شركات التعدين للمنطقة واتهموها بنهب الذهب وتلويث الأرض.