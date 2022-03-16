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مقتل 13 عاملاً سودانياً في انهيار منجم بجنوب كردفان

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A gold mine worker displays a gold rock inside a local mine in Al-Ibedia locality at River Nile State, July 30, 2013. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah (SUDAN - Tags: SOCIETY BUSINESS EMPLOYMENT COMMODITIES)
عامل داخل أحد مناجم الذهب في السودان (أرشيبفية)
اقتصاد السودان

مقتل 13 عاملاً سودانياً في انهيار منجم بجنوب كردفان

السلطات أكدت أن منجم الذهب الواقع في بلدة تلودي بجنوب كردفان لم يكن على مستوى المعايير المطلوبة

العربية.نت

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قال مسؤول بالشركة السودانية للموارد المعدنية لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن منجم ذهب في بلدة تلودي بجنوب كردفان انهار أمس الثلاثاء مما أدى إلى مقتل 13 عاملاً.

وتُستخدم طرق بدائية خطيرة في 80% من عمليات استخراج الذهب المربحة في السودان.

عمال منجم في السودان يظهرون الذهب الذي استخرجوه (أرشيفية)
عمال منجم في السودان يظهرون الذهب الذي استخرجوه (أرشيفية)
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وقال ورشا ناصر، مدير فرع الشركة التي تديرها الحكومة في جنوب كردفان، إن عدد الإصابات مرتفع ولكن لا يزال قيد الإحصاء.

وأضاف أن المنجم لم يكن على مستوى المعايير المطلوبة، وأن عمال المناجم وسكان المنطقة رفضوا أي رقابة حكومية عليه.

وكان عمال المناجم في المنطقة قد نظموا احتجاجات على دخول شركات التعدين للمنطقة واتهموها بنهب الذهب وتلويث الأرض.

عمال يخرجون من أحد مناجم الذهب في السودان (أرشيفية)
عمال يخرجون من أحد مناجم الذهب في السودان (أرشيفية)
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