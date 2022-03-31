الأطراف السودانية تقر في القاهرة خطة لحل الأزمة

برعاية مصرية، اجتمع ممثلو الأحزاب والفصائل السودانية في القاهرة، اليوم الخميس، لبحث خارطة طريق لحل الأزمة في البلاد، وطرح مبادرة وطنية للوحدة.

وطرح ممثلو الأحزاب والفصائل المشاركون مبادرة وطنية لحل الأزمة السودانية تقوم على مجموعة من المبادئ والبنود، أبرزها تكوين لجنة تنسيقية عليا لإدارة العمل الحزبي المشترك، والتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة لتحقيق المصالح الوطنية العليا والعمل على حشد طاقات الشباب والمرأة السودانية لتأدية دورهما في العمل الوطني والحزبي.

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كما اتفقت الأحزاب السودانية على العمل الجاد لتحقيق قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام، والتأكيد على تعزيز التنسيق وتطوير التعاون وصولا للوحدة الاندماجية، والعمل المشترك من أجل تحقيق التحول الديمقراطي وكفالة الحقوق والحريات واحترام سيادة البلاد الوطنية ورفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية.

فيما أكد ممثلو الأحزاب السودانية على التأمين والحفاظ على قومية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتقوم بدورها كاملا في حفظ الأمن والسلام، وتكملة اتفاق السلام والعمل على تنفيذ الترتيبات الأمنية المضمنة في اتفاقية السلام وصولا لجيش قومي موحد، والمساهمة مع القوة الوطنية لإكمال المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وكان عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قد زار مصر الأربعاء، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث عقدا جلسة مباحثات مشتركة صدر بعدها بيان مشترك.

كما اتفقا على التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين وزيادة حجم التعاون التجاري.