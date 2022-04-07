في ذكرى اعتصام الإطاحة بالبشير.. مقتل متظاهر سوداني

قُتل متظاهر سوداني الأربعاء فيما احتشد الآلاف المتظاهرين في شوارع الخرطوم احتجاجا على الإجراءات الذي نفذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ولإحياء ذكرى الاعتصام الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل ثلاث سنوات.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان مساء الأربعاء إنّ الطيّب عبد الوهاب (19 عاما) قُتل "إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات الشرطة" خلال قمعها تظاهرة في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم.

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بذلك ترتفع إلى 94 قتيلاً حصيلة ضحايا التظاهرات منذ إجراءات البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وفق اللجنة.

وأفاد شهود عيان بأن الآلاف شاركوا في تظاهرات خرجت في أنحاء السودان الأربعاء.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل وسط العاصمة الخرطوم، بحسب المصادر، بينما أكدت لجنة أطباء السودان المركزية بأن "قوات المجلس العسكري اقتحمت مستشفى الجودة (في العاصمة) وتطلق الغاز المسيل للدموع بداخله وتروّع المرضى والكوادر الطبية وتتسبب في اختناق عدد منهم".

وسجل ايضا اطلاق غاز مسيل للدموع في ام درمان ضاحية الخرطوم وواد مدني (جنوب).

فيما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بأن قوات الأمن السودانية انتشرت منذ صباح الأربعاء حول القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش في العاصمة، كما أغلقت الجسور التي تربط الخرطوم بمدنها الرئيسية الأخرى.