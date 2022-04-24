السودان.. مقتل 160 شخصا في أعمال عنف في دارفور

قتل ما لا يقل عن 160 شخصا الأحد في أعمال عنف في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان والذي يشهد نزاعا منذ عقود، وفق ما أفاد آدم ريغال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور.

وأوضح المتحدث أن أعمال العنف هذه بدأت الجمعة في كرنك على بعد حوالي ثمانين كلم من الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث قتل ثمانية أشخاص.

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واندلع صراع دارفور المستمر منذ سنوات عندما شن المتمردون من المنطقة العرقية الواقعة في وسط وجنوب الصحراء تمرداً في عام 2003، حيث اشتكوا من قمع الحكومة في العاصمة الخرطوم.

وردت حكومة الرئيس المخلوع حاليا عمر البشير بشن حملة قصف جوي ومداهمات لقوات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي.

قتل ما يصل إلى 300 ألف شخص ونزح 2.7 مليون عن ديارهم في دارفور على مر السنين.