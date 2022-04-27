.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إطلاق سراح محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق بالسودان

  • الخط
الناطق الرسمي لمجلس السيادة في السودان
محمد الفكي سليمان
السودان

إطلاق سراح محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق بالسودان

سليمان اعتقل في فبراير شباط بتهم فساد بعد انقلاب أكتوبر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلق اليوم الأربعاء سراح محمد الفكي سليمان العضو السابق في مجلس السيادة السوداني.

وكان سليمان قد اعتقل في فبراير/شباط بتهم فساد بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول.

وفي فبراير الماضي، اعتقلت السلطات السودانية عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، إضافة إلى عضو لجنة تفكيك الإخوان وجدي صالح، ووزير مجلس الوزراء سابقاً خالد عمر يوسف، فضلا عن أمين عام لجنة إزالة التمكين الطيب عثمان في نفس الشهر.

الاتحاد الأوروبي: أحداث العنف الأخيرة في دارفور بالسودان مفزعة العرب والعالم السودان الاتحاد الأوروبي: أحداث العنف الأخيرة في دارفور بالسودان مفزعة

وكان كل من الفكي وصالح ويوسف جزءا من ترتيب لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين جرى التوصل إليه في البلاد، بعد عزل الرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

كما كانوا كذلك أعضاء في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي تعمل على تفكيك الشبكة السياسية والمالية للبشير.

إلا أن الجيش حل مجلس السيادة السابق هذا في 25 أكتوبر الماضي، بعد أن فرض عددا من الإجراءات الاستثنائية حينها، كما حل الحكومة.

وعمد في ذلك الوقت إلى تنفيذ حملة من التوقيفات شملت أيضا الرجال الثلاثة الذين أوقفوا لمدة شهر تقريبا، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا، بعيد توقيع اتفاق بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك في نوفمبر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتشار كبير للخيم الرمضانية في البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية.. لماذا؟ انتشار كبير للخيم الرمضانية في البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية.. لماذا؟
اكتشف المزيد