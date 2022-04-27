إطلاق سراح محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق بالسودان

أطلق اليوم الأربعاء سراح محمد الفكي سليمان العضو السابق في مجلس السيادة السوداني.

وكان سليمان قد اعتقل في فبراير/شباط بتهم فساد بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول.

مادة اعلانية

وفي فبراير الماضي، اعتقلت السلطات السودانية عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، إضافة إلى عضو لجنة تفكيك الإخوان وجدي صالح، ووزير مجلس الوزراء سابقاً خالد عمر يوسف، فضلا عن أمين عام لجنة إزالة التمكين الطيب عثمان في نفس الشهر.

وكان كل من الفكي وصالح ويوسف جزءا من ترتيب لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين جرى التوصل إليه في البلاد، بعد عزل الرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

كما كانوا كذلك أعضاء في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي تعمل على تفكيك الشبكة السياسية والمالية للبشير.

إلا أن الجيش حل مجلس السيادة السابق هذا في 25 أكتوبر الماضي، بعد أن فرض عددا من الإجراءات الاستثنائية حينها، كما حل الحكومة.

وعمد في ذلك الوقت إلى تنفيذ حملة من التوقيفات شملت أيضا الرجال الثلاثة الذين أوقفوا لمدة شهر تقريبا، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا، بعيد توقيع اتفاق بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك في نوفمبر الماضي.