شاهد مداهمة أكبر معاقل عصابات النهب المسلح بالخرطوم

داهمت قوة مشتركة أكبر معاقل عصابات النهب المسلح بالعاصمة السودانية الخرطوم، المعروفة محليا بعصابات "9 طويلة"، وأوقفت عشرات المطلوبين على ذمة التحقيق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وخدمة التراسل الفوري "واتساب" مقاطع فيديو لرتل عربات بيك آب، تحمل عشرات الجنود المدججين بالسلاح في طريقها لاقتحام أكبر معاقل عصابات النهب المسلح بمنطقة قصية بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية.

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وقالت الشرطة إن الحملات التى نفذتها قوة مشتركة أسفرت عن إلقاء القبض على 51 متهما دونت ضدهم بلاغات تحت طائلة القانون الجنائي السوداني وقانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات بالإضافة لقانون الصيدلة والسموم.

وذكرت الشرطة أن عملية الدهم قادت لضبط مسروقات متنوعة بينها دراجات نارية وعربة بدون لوحات وهواتف نقالة ومخدرات والأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، وأدوية وعقاقير طبية غير مرخص للمواطنين التعامل بها.

وأضاف "إعلام شرطة ولاية الخرطوم" في بيان رسمي، اطلعت عليه "العربية.نت"، الاثنين، أن الشرطة نفذت حملات متعددة لمكافحة جرائم السرقة والنهب والعربات والدراجات النارية غير المقننة والتى تسير بدون لوحات وأن الحملة الأمنية استهدفت أسواقا متفرقة.