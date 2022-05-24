.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جلستان في مجلس الأمن اليوم حول الوضع في السودان

  • الخط
A person holds up Sudan's flag as protesters march during a rally against military rule, following last month's coup in Khartoum North, Sudan, January 6, 2022. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
رفع العلم السوداني خلال تظاهرة في الخرطوم (أرشيفية)
السودان

جلستان في مجلس الأمن اليوم حول الوضع في السودان

وزارة الخارجية الأميركية تدعو لنشر قوات حفظ الأمن في دارفور فوراً لمعالجة العنف المتزايد هناك

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة ورسمية حول السودان وجنوب السودان، وجلسة أخرى عن نشاطات بعثة "يونيتامس" الأممية في السودان.

ومن المتوقع أن يناقش رئيس البعثة والممثل الخاص للأمين العام في السودان، الألماني فولكر بيرثيس، آخر التطورات في السودان. كما من المتوقع أيضاً أن يتحدث في المجلس ممثل عن المجتمع المدني السوداني.

فولكر بيرثيس (أرشيفية)
فولكر بيرثيس (أرشيفية)

واشنطن تدعو لنشر قوات حفظ الأمن في دارفور

في سياق آخر، قالت السفارة الأميركية في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، إن مستشارة السلام وحل النزاعات في مكتب السودان وجنوب السودان كيمي لومباردو دعت إلى نشر قوات حفظ الأمن في دارفور فوراً.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر أن المستشارة زارت شمال دارفور "للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للشعب السوداني ولمناقشة أولويات الأطراف المعنية وحلول معالجة العنف المتزايد في دارفور".

وقالت إنها شددت في لقائها مع حاكم ولاية شمال دارفور على "رغبة الولايات المتحدة في رؤية تحركات ملموسة للإسهام في سلام مستدام في دارفور، وحثت على النشر الفوري لقوات حفظ أمن دارفور التي تشكلت لمعالجة قضايا الأمن، بما في ذلك حماية المدنيين".

جندي من قوة حفظ السلام الأممية في دارفور (أرشيفية)
جندي من قوة حفظ السلام الأممية في دارفور (أرشيفية)

تحذيرات أميركية بشأن التجارة مع السودان

في سياق آخر، أصدرت وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والعمل الأميركية تحذيراً استشارياً بشأن الأعمال بشأن السودان.

شاهد.. سوداني يوثق لحظاته الأخيرة ورفيقيه قبل وفاتهم بصحراء ليبيا سوشيال ميديا شاهد.. سوداني يوثق لحظاته الأخيرة ورفيقيه قبل وفاتهم بصحراء ليبيا

ويهدف هذا التحذير "لتسليط الضوء على مخاطر السمعة المتزايدة للشركات الأميركية المرتبطة مع شركات سودانية مملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش"، على حد ما قاله مسؤول في الخزانة الأميركية.

كما تم تنبيه الشركات والأفراد الأميركيين أيضاً للحرص في "تجنب التفاعل مع أشخاص مدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
يكشف أبرز القيادات ومصادر التمويل.. اعترافات خطيرة لداعشي في ليبيا يكشف أبرز القيادات ومصادر التمويل.. اعترافات خطيرة لداعشي في ليبيا
اكتشف المزيد