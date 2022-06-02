.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس نظارات البجا يؤكد للعربية اعتراف الحكومة بقضية شرق السودان

  • الخط
رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك (فرانس برس)
رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك (فرانس برس)
السودان

رئيس نظارات البجا يؤكد للعربية اعتراف الحكومة بقضية شرق السودان

قال ترك: "تتحمل السلطة القائمة جزءا من أزمة الشرق، وإن نفذت 50% مما اتفقنا عليه لحلت الأزمة".

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك لقناتي "العربية" و"الحدث" اعتراف الحكومة بقضية شرق السودان، واتهم المبعوث الأممي فولكر بيرتس بمحاولة استبعادهم من المشهد.

وقال ترك: "تتحمل السلطة القائمة جزءا من أزمة الشرق، وإن نفذت 50% مما اتفقنا عليه لحلت الأزمة".

وأضاف رئيس نظارات البجا: "فولكر يدعو الآخرين لتكوين حكومة جديدة قد تأتي لنا بالأسوأ، وبقية أعضاء الآلية الثلاثية لا تواصل لنا معهم".

وتضم الآلية الثلاثية الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا (الإيجاد)، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).

وتابع ترك: "نعمل على تكوين آلية كبيرة من أقاليم السودان تهدف إلى خلق سودان جديد لا تديره نخب".

وطمأن الجميع على عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها "إغلاق الملاحة البحرية".

وذكر أنه "إذا فرضت الآلية الثلاثية أجندتها على الوطن، فسنطالب بانفصال الشرق".

وهدد بأن "لدينا وسائل ضغط بينها العصيان المدني الذي يمكن أن يشل الحركة في شرق السودان".

وأشار إلى أن "التوافق الوطني يمكن أن يحل قضايا الأقليم، خاصةً أننا نطالب بفيدرالية".

محمد مهران: أقدم أفضل ما عندي والنجاح على الله ثقافة وفن خاص محمد مهران: أقدم أفضل ما عندي والنجاح على الله

وأوضح أنه "لا خلاف مع المؤسسة العسكرية، لأنها ليست جهة سياسية".

وكشف أن "عددا من الأقاليم تشعر بغياب أهل المصلحة، لأن اتصالات الآلية الثلاثية تتم مع المنتمين للحكومة السابقة".

واختتم: "لا مصلحة لنا في تعكير أي أجواء إيجابية، لأننا نريد أن يكون السودان بلدا للجميع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشوارع تتزين بأعلام بريطانيا احتفالا بالذكرى السبعين لتولي الملكة اليزابيث العرش الشوارع تتزين بأعلام بريطانيا احتفالا بالذكرى السبعين لتولي الملكة اليزابيث العرش
اكتشف المزيد