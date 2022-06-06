"نظارات البجا" يغلق الطريق القومي بورتسودان الخرطوم

أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان عبر صفحته على فيسبوك اليوم الاثنين إغلاق الطريق القومي بورتسودان الخرطوم.

وكان مجلس البجا قرر يوم الجمعة الماضي إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركات التعدين بولاية البحر الأحمر، "في إطار التصعيد المعلن وبعد انتهاء المدة الزمنية التي أمهلها المجلس للسلطة الحاكمة" في السودان.

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ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المجلس أن إقصاء مناطق الشرق في أي تسوية سياسية سيكون له عواقب وصفها بالوخيمة على البلاد.

وأضاف المجلس في بيان عبر صفحته على فيسبوك "لن نسمح للنخب بأن ينفذوا خططهم التي كانوا ينفذونها منذ الاستقلال باستغلال الموارد وتهميش إنسان الشرق".

كما تابع البيان "إذا أراد من في السلطة أن يفاوض، عليه بتنفيذ بنود القلد وتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات المصيري".

دعوة للقاء المجلس الأعلى لنظارات البجا

يشار إلى أن نظارات البجا تعتبر من الداعمين للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة بالبلاد في أكتوبر الماضي، معلنة حالة الطوارئ وحل الحكومة.

وفي يناير/كانون الثاني أصدر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو قراراً بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، لتنفيذ شروط "القلد"، لإجراء المصالحات المجتمعية واستكمال القلد بين الأطراف الموقعة عليه بشرق السودان، والاستعانة بأهل الرأي والحكمة.