نظارات البجا ترفع اعتصامها بعد استقالة والي البحر الأحمر

أعلن مجلس نظارات البجا، اليوم الثلاثاء، رفع اعتصامه في كافة مناطق شرق السودان بعد استقالة والي البحر الأحمر عبد الله أدروب.

وقال المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث"، إنه سيشرع في رفع اعتصام أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر وكل الاعتصامات في شرق السودان بعد تأكيد استقالة والي ولاية البحر الأحمر من قبل أمين عام حكومة ولاية البحر الأحمر.

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وبحسب قيادي في مجلس نظارات البجا، فإن المجلس سيشكر الوالي المستقيل علناً ويكرمه على خطوة الاستقالة في محاولة منه لإنهاء أزمة الشرق.

وفي وقت سابق من اليوم كانت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" قد أكدت أن والي ولاية البحر الأحمد قدم استقالته لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بواسطة وزيرة الحكم الاتحادي.

ومنذ الأسبوع الماضي، ينظم المئات من المحتجين السودانيين في شرق البلاد اعتصاماً للمطالبة بإقالة حاكم ولاية البحر الأحمر متهمين إياه بدعم اتفاق السلام.

وقد أغلق عشرات المحتجين في مدينة بورتسودان الساحلية في شرق السودان، أمس الاثنين، طرقات رئيسية تقود إلى هذا الميناء الرئيسي على البحر الأحمر، اعتراضاً على اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية في جوبا مع عدد من الحركات المتمردة المسلحة عام 2020.

وكان الجزء المتعلق بشرق السودان في الاتفاق قد أثار غضب قبائل البجا التي تعتبر من السكان الأصليين في منطقة شرق السودان، بحجة أن من وقعوا اتفاق السلام من الشرق لا يمثلون الإقليم.

ومن جهة أخرى، يناصر عدد من قبائل الشرق الاتفاق الذي وقع في جوبا ويطالب بعدم إلغائه.

وتعبيراً عن رفض شق الاتفاق المتعلق بشرق البلاد، قامت قبائل البجا في سبتمبر بإغلاق موانئ البلاد الرئيسية الواقعة على ساحل البحر الأحمر لستة أسابيع إلى أن أوقفت تحركها بعد إجراءات 25 أكتوبر، ولكنها أعطت الحكومة مهلة لحل الأزمة.