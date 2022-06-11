السودان.. إرجاء الاجتماع التحضيري للآلية الثلاثية لأجل غير مسمى

أعلن مسؤول الإعلام ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فادي القاضي لـ"العربية" و"الحدث" أن الآلية الثلاثية قررت تأجيل الاجتماع التحضيري المزمع عقده غداً الأحد مع القوى السياسية لأجل غير مسمى لتقييم ودراسة المعطيات الراهنة وتقييم الاحتياجات للعملية السياسية.

وكانت الآلية الثلاثية حددت، الأحد، موعداً لعقد اجتماع ثانٍ ورفع ترشيحات لأسماء يديرون عملية الحوار، فضلاً عن محاولة إقناع القوى السياسية الرافضة للمشاركة بالحضور.

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"لن نشارك في الوثبة"

كما أن المجلس المركزي للحرية والتغيير أكد أنه لن يشارك في حوار "الوثبة"، على حد وصفه، وهو الحوار الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير مع قوى سياسية شاركت معه لاحقاً السلطة.

من جهته، كشف تجمع المهنيين السودانيين عن تلقيه دعوة من الآلية الثلاثية لتحديد أشخاص للمشاركة في الاجتماع والحوار المباشر الذي تعمل الآلية على تيسيره.

وجدد التجمع في رد دفع به للآلية رفضه للعملية السياسية والحوار مع العسكريين، واعتبر أن "تكرار الدعوة من الآلية خبث سياسي يحاول لي عنق الحقيقة والالتفاف على رغبات الشارع وشعاراته".

"منهج معوج"

واعتبر أن تجربة مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات إبان توقيع الاتفاق السياسي الأول لا تؤهله لإعادة تجريب منهجه المعوج.

يشار إلى أن الآلية الثلاثية المشتركة للسودان تضم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).

أزمة سياسية

يذكر أن السودان يعيش منذ أكتوبر العام الماضي (2021) أزمة سياسية بين المكون المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.

كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر بين الفينة والأخرى.