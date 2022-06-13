الاشتباكات القبلية في دارفور تودي بحياة 100 شخص خلال أسبوع

أدت الاشتباكات القبلية على مدى الأسبوع الماضي في إقليم دارفور السوداني إلى مقتل نحو 100 شخص، بحسب ما أكدته اليوم الاثنين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأحد شيوخ القبائل.

وهذه الاشتباكات هي أحدث تصاعد للعنف القبلي في تلك المنطقة المضطربة.

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وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان قد وجّه أمس الأحد بأهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور ومحاربة التفلتات الأمنية والعمل على تعزيز ودعم المصالحات المجتمعية.

وقال المجلس في بيان إن البرهان بحث مع حكومة إقليم دارفور برئاسة حاكم الإقليم مني أركو مناوي وولاة ولايات الإقليم، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بولايات دارفور.

ونقل البيان عن والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن قوله عقب اللقاء إن اللقاء شدد على أهمية دعم القوات النظامية في الإقليم لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين في دارفور.

وأشار عبد الرحمن إلى أن البرهان سيتسلم تقريراً مفصلاً من اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الأمنية بشأن القوات النظامية التي سيتم تخريجها خلال الفترة المقبلة لدعم الأمن في الإقليم.

وكانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" قد قالت في وقت سابق من الأحد إن الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة فولكر بيرتس اجتمع مع حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي وولاة الإقليم، حيث بحث الاجتماع الوضع في السودان والترتيبات الأمنية والحاجة لتأمين الحماية للمدنيين في دارفور.