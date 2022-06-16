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تحذير من تعرض ثلث سكان السودان لانعدام حاد في الأمن الغذائي

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Magda Ahmed, Sudanese mother of orphan children who applied for Sudan’s Thamarat Family Support Programme, holds a bowl of food in South Khartoum April 26, 2021. Picture taken April 26, 2021. REUTERS/El-Tayeb Siddig
(تعبيرية)
اقتصاد السودان

تحذير من تعرض ثلث سكان السودان لانعدام حاد في الأمن الغذائي

برنامج الأغذية العالمي: الآثار المجتمعة للنزاع والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف إنتاجية المحاصيل تدفع بملايين الناس إلى مزيد من الجوع والفقر

العربية.نت

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حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس من أن ثلث سكان السودان "يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي".

وأفاد البيان: "يواجه حالياً عدد قياسي يبلغ 15 مليون شخص في السودان، ثلث السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي".

مستودع لبرنامج الأغذية العالمي في السودان
مستودع لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

وأوضح أن "الآثار المجتمعة للنزاع والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف إنتاجية المحاصيل تدفع بملايين الناس إلى مزيد من الجوع والفقر".

وكانت منظمة يونسيف أكدت في بيان مشترك مع ثلاث منظمات في مجال الإغاثة، أن "8.2 مليون من الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية (في السودان) من النساء والفتيات و7.8 مليون من الأطفال".

وأضاف البيان أن "3 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون حالياً من سوء التغذية الحاد، منهم 650 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد".

من أحد مخابز الخرطوم
من أحد مخابز الخرطوم
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وكانت منظمة رعاية الطفولة أعلنت الأسبوع الماضي، وفاة طفلين نتيجة الجوع في ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

ويعاني السودان أساساً من أزمة اقتصادية، تفاقمت بعدما قطعت العديد من دول الغرب مساعداتها عن الخرطوم.

وتقدر الأمم المتحدة أن 18 مليوناً من إجمالي 45 مليون سوداني، سيعانون بنهاية السنة من انعدام الأمن الغذائي، أكثرهم معاناة 3.3 مليون نازح يقيم معظمهم في دارفور.

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