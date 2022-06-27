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السودان: الجيش الإثيوبي أعدم 7 من جنودنا ومدنيا

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الجيش السوداني(أرشيفية- فرانس برس)
الجيش السوداني(أرشيفية- فرانس برس)
السودان

السودان: الجيش الإثيوبي أعدم 7 من جنودنا ومدنيا

القوات المسلحة السودانية: الجيش الإثيوبي عمم صور الجنود بعد إعدامهم بكل خسة

دبي _ قناة العربية

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اتهم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله، الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، والقيام بعد ذلك بعرض الضحايا على مواطنيهم.

وقال البيان الرسمي الصادر عن الجيش السوداني إن التصرف الإثيوبي يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأكد البيان أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيتم الرد على هذا التصرف بما يناسبه.

العميد ركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية (سونا)
العميد ركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية (سونا)

واحتد التوتر بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة، بسبب تداعيات الصراع في منطقة تيغراي، شمالي إثيوبيا، وبناء إثيوبيا سدا عملاقا للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق.

وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وفي سياق آخر عقدت اللجنة العسكرية الثلاثية السودانية اجتماعا مع الآلية الثلاثية بكامل عضويتها.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية الثلاثية على أن اللقاء يهدف للوقوف على جهود الطرفين في إجراء المشاورات مع القوى السياسية بغرض إنجاح عملية الحوار الوطني، وأضاف أن اللجنة العسكرية الثلاثية شددت على أهمية عامل الوقت نظراً لظروف البلاد وتعقيداتها التي تتطلب اسراع الآلية في إنجاز ما تبقى من مشاورات واستئناف جلسات الحوار الوطني.

كما لفت إلى أن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون الحوار وطنياً، ويشمل جميع القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني.

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