الأمن السوداني: المقطع المتداول حول إطلاق شرطي النار على متظاهرين يشكل جريمة

أفادت الشرطة السودانية، الجمعة، بأن مقطع الفيديو المتداول حول إطلاق شرطي النار على متظاهرين "تصرف يشكل جريمة"، مشيرة إلى أن التحقيق بدأ في مقطع الفيديو المتداول، والذي تم التقاطه خلال تظاهرات أمس الخميس.

وقالت الشرطة السودانية في بيانها التوضيحي: "تداولت وسائط التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية مقطع فيديو يشير إلى إطلاق نار من شرطي بشارع الستين على متظاهرين وسقوط أحدهم على الأرض".

هذا هو الفيديو الذي فتحت الشرطة السودانية التحقيق حوله.. شرطي يطلق النار على متظاهرين#السودان#الحدث pic.twitter.com/ukXKTdPvCA — ا لـحـدث (@AlHadath) July 1, 2022

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تؤكد رئاسة الشرطة أن القرارات والتعليمات التي صدرت في إطار تنفيذ خطة تأمين حراك يوم 2022/6/30 واضحة ومعلومة للجميع بعدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري في المواقع الفاصلة، وعدم السماح بخروج أي شرطي مسلح بسلاح ناري خارج دور الشرطة وللدفاع عن الموقع فقط".

البيان أضاف: "ما شاهدناه يؤكد أن هنالك مخالفة للتعليمات، وتصرف يشكل جريمة ولا نقبله بتاتا من منسوبينا في كافة المستويات".

وقال البيان: "شرعنا في التحقيق وتحديد المسؤولية لاتخاذ القرارات التي تحفظ الحقوق كاملة غير منقوصة تجاه من خالف تعليمات وقرارات الرئاسة ومن ارتكب الفعل ومن سمح له بالتسليح والخروج. ونلتزم بتطبيق نصوص القانون دون حصانة لمثل هذه الأفعال التي لا تشرفنا ولا ندافع عنها ويتحملها صاحبها شخصيا ولا نرضى أن يكون بيننا من لا يحترم التعليمات لإعطاء كل ذي حق حقه، سواء كان لنا أو علينا. لا نتردد في ذلك ولا نخشي في الحق لومة لائم".

وقتل 9 متظاهرين، أمس الخميس، في مدينة أم درمان بضاحية الخرطوم، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أثناء احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين مطالبين بالحكم المدني.