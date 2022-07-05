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"الحرية والتغيير" ترفض إعلان البرهان وتدعو لمواصلة التظاهر

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Protesters march during a rally against military rule, following the last coup and to commemorate the 3rd anniversary of demonstrations in Khartoum North, Sudan July 1, 2022. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
احتجاجات في الخرطوم في مطلع يوليو الحالي (أرشيفية)
السودان

"الحرية والتغيير" ترفض إعلان البرهان وتدعو لمواصلة التظاهر

ائتلاف المعارضة وصف القرارات التي أعلنها قائد الجيش الاثنين بـ"التراجع التكتيكي"

دبي - العربية.نت

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رفضت قوى الحرية والتغيير، وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها الاثنين ووصفتها بأنها "مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي"، ودعت الشعب السوداني لمواصلة التظاهر.

وأفاد الائتلاف في بيان اليوم الثلاثاء أن قرارات البرهان "هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.. واجبنا جميعاً الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي"، بحسب تعبيرها.

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان

وصدر بيان قوى الحرية والتغيير بالتزامن مع مؤتمر صحافي عقدته في مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية للرد على إعلان البرهان.

هذا ويواصل السودانيون المؤيدون لحكم مدني اليوم اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها لليوم السادس على التوالي.

ومساء الاثنين، أعلن البرهان "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حالياً (الحوار الوطني) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية.. وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال.. الفترة الانتقالية".

وقفة احتجاجية مساء أمس الاثنين في الخرطوم
وقفة احتجاجية مساء أمس الاثنين في الخرطوم
البرهان وأبي أحمد يعلنان طي صفحة الخلافات بين البلدين السودان السودان البرهان وأبي أحمد يعلنان طي صفحة الخلافات بين البلدين

وفي خطاب الاثنين قال البرهان إنه بعد تشكيل حكومة مدنية "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع".

وبعد خطاب البرهان، أشعل محتجون الإطارات وأغلقوا الشوارع في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم، في تعبير عن عدم اقتناعهم بوعود قائد الجيش. ويتظاهر السودانيون كل أسبوع تقريباً ضد الحكم العسكري.

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