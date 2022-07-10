عيد بنكهة سودانية.. "الشيَّة" و"الشربوت" تنتزعان إعجاب طاقم سفارة واشنطن بالخرطوم
حرص طاقم السفارة الأميركية بالخرطوم على الاحتفال بعيد الأضحى على الطريقة السودانية
في بادرةٍ جميلةٍ، حرص طاقم السفارة الأميركية بالخرطوم على الاحتفال بعيد الأضحى على الطريقة السودانية.
وفي التفاصيل، انضمت مسؤولة الشؤون العامة سينثيا فابي وأعضاء آخرون بطاقم السفارة الأميركية لأسرة المواطن السوداني علي الطاهر بضاحية أم دوم شرقي الخرطوم، لتناول الفطور في أول أيام عيد الأضحى.
شواء وشربوت
وأظهرت لقطات نُشرت على صفحة السفارة الأميركية بالخرطوم بموقع "فيسبوك"، اطلعت عليها "العربية.نت"، مشاركة فريق السفارة بإعداد اللحم على الطريقة السودانية واحتساء منقوع التمر المشهور محلياً بـ"الشربوت"، بالإضافة لنقش الحناء على أيدي النسوة.
سينثيا علّقت عقب الفطور بالقول: "في كل مكان أذهب إليه في السودان، أشعر بدفء الناس ويعاملونني دائمًا كفرد منهم. لقد سُررنا أنا وزوجي كثيراً بالضيافة السودانية وتكوين صداقات جديدة".
تحضير الشربوت
العديد من أعضاء الفريق أظهر رغبة قوية في تعلم كيف يُحضِّر السودانيون مشروب "الشربوت" الشهير وأخذ عينات منه.
ويُصنع "الشربوت" من التمر الذي يغسل جيدا قبل غمره بالماء في إناء كبير ويُضاف إليه بهارات مثل "الحبهان" و"القرفة" و"الزنجبيل" ثم يُوضع الإناء على نار هادئة حتى ينضج ويمتزج التمر بالبهارات، ثم يُصفى ويقدم المزيج ذو المذاق الرائع بارداً. ويساعد على الهضم وامتصاص الدهون بالجسم.
طاقم السفارة قدم الشكر لأسرة علي الطاهر وعائلته وسكان أم دوم على كرمهم الفيّاض والمشاعر الدافئة.
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