السودان.. شاهد سائقاً غامر بعبور وادٍ أثناء تدفُّق السُّيول فوقعت الكارثة
مصرع 10 أشخاص غرقاً بعد جرف سيل سيارتهم أثناء عبور وادٍ بولاية جنوب كردفان
انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان طيلة الأيام الماضية بكارثة مصرع عشرة أشخاص غرقاً، بعد جرف سيل عرم سيارتهم أثناء عبور وادٍ بولاية جنوب كردفان.
وفي التفاصيل، تسبّب إصرار سائق سيارة دفع رباعي على خوض مغامرة بالغة الخطورة بعبور وادي "ود المليسة" الواقع بين منطقتي "كالوقي" و"أبو جبيهة" بولاية جنوب كردفان بعربته في منطقة شهدت حوادث مشابهة الأعوام الماضية.
مع سيل الوادي العرم، فقد السائق المتهور السيطرة على سيارته التي جرفتها المياه المندفعة بطريقة مُروِّعة لأسفل الوادي، متسبباً في مصرع عشرة أشخاص غرقاً، بينهم امرأتان، بينما نجا 13 بينهم السائق نفسه.
مقطع الفيديو وثّق كارثة جرف المياه المندفعة للعربة إلى منطقة عميقة وسرعان ما اختفت تحت المياه التي غمرتها بالكامل.
المقطع المؤلم حصد تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل بالسودان ووجه المتفاعلون انتقادات حادة لسائق المركبة، الذي جازف بأرواح الركاب وتعمد عبور المجرى المائي، رغم تحذيرات المواطنين من شدة تدفق المياه.
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