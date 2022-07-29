.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حميدتي: الأجهزة الأمنية لا تفرض هيبة الدولة في الولايات

  • الخط
General Mohamed Hamdan Dagalo, Deputy Head of the Sudan Transitional Military Council, attends the signing ceremony of the agreement on peace and ceasefire in Juba, South Sudan October 21, 2019. REUTERS/Samir Bol
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"
السودان

حميدتي: الأجهزة الأمنية لا تفرض هيبة الدولة في الولايات

نائب رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن عن اتفاق صلح وشيك بين قبائل النيل الأزرق

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن الأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها في فرض الأمن في الولايات السودانية.

وأضاف في مقابلة مع الإذاعة السودانية، اليوم الجمعة، أن الاعتصامات والفوضى في العاصمة الخرطوم "تؤثر على هيبة الدولة".

احتجاجات في الخرطوم الشهر الماضي
احتجاجات في الخرطوم الشهر الماضي

كما أعرب حميدتي عن أمله بتعاون الأطراف السودانية لتحقيق توافق وتشكيل حكومة تقود إلى إجراء انتخابات.

وأضاف: "نتمنى أن نضع أيدينا في أيدي بعضناً البعض للوصول إلى وفاق من خلال الحوار وتشكيل حكومة تقود إلى انتخابات"، معتبراً أن الحوار في السودان مستمر "ونريد الخروج من الفتنة".

في سياق آخر، أكد حميدتي أن القبائل المتقاتلة في ولاية النيل الأزرق، جنوب السودان، ستوقع اتفاق صلح خلال أيام، قائلاً: "قطعنا شوطا في المصالحات في النيل الأزرق. خلال 48 إلى 72 ساعة سيتم توقيع صلح.. وفرض هيبة الدولة".

صورة متداولة من الاشتباكات في ولاية النيل الأزرق
صورة متداولة من الاشتباكات في ولاية النيل الأزرق
بسبب أزمة الخبز.. تصاعد العنف ضد السوريين في لبنان سوريا لبنان بسبب أزمة الخبز.. تصاعد العنف ضد السوريين في لبنان

وتأتي هذه التصريحات بعدما تسببت أعمال عنف واقتتال قبلي في السودان بمقتل عشرات الأشخاص مؤخراً.

وتعليقاً على الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق، قال حميدتي إن "غياب دور الدولة وهيبتها يؤثر على الأوضاع الأمنية في ولايات السودان.. لا تقوم جميع الأجهزة في السودان بدورها ويجب عليها أن تقوم به لفرض هيبة الدولة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ليسوا بحاجة للغاز أو النفط الروسي.. كيف يعيش شعب فنلندا؟ ليسوا بحاجة للغاز أو النفط الروسي.. كيف يعيش شعب فنلندا؟
اكتشف المزيد