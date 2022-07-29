حميدتي: الأجهزة الأمنية لا تفرض هيبة الدولة في الولايات

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن الأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها في فرض الأمن في الولايات السودانية.

وأضاف في مقابلة مع الإذاعة السودانية، اليوم الجمعة، أن الاعتصامات والفوضى في العاصمة الخرطوم "تؤثر على هيبة الدولة".

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كما أعرب حميدتي عن أمله بتعاون الأطراف السودانية لتحقيق توافق وتشكيل حكومة تقود إلى إجراء انتخابات.

وأضاف: "نتمنى أن نضع أيدينا في أيدي بعضناً البعض للوصول إلى وفاق من خلال الحوار وتشكيل حكومة تقود إلى انتخابات"، معتبراً أن الحوار في السودان مستمر "ونريد الخروج من الفتنة".

في سياق آخر، أكد حميدتي أن القبائل المتقاتلة في ولاية النيل الأزرق، جنوب السودان، ستوقع اتفاق صلح خلال أيام، قائلاً: "قطعنا شوطا في المصالحات في النيل الأزرق. خلال 48 إلى 72 ساعة سيتم توقيع صلح.. وفرض هيبة الدولة".

وتأتي هذه التصريحات بعدما تسببت أعمال عنف واقتتال قبلي في السودان بمقتل عشرات الأشخاص مؤخراً.

وتعليقاً على الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق، قال حميدتي إن "غياب دور الدولة وهيبتها يؤثر على الأوضاع الأمنية في ولايات السودان.. لا تقوم جميع الأجهزة في السودان بدورها ويجب عليها أن تقوم به لفرض هيبة الدولة".